Prestolnico kulture bi po Gorici preselili še v Trst

Že kar nekaj mesecev je minilo, odkar je dogajanje na Goriškem postalo izjemno pestro, saj je bila Nova Gorica skupaj z Gorico izbrana za Evropsko prestolnico kulture 2025. Za pobudnike se je seveda ta projekt začel že leta pred tem - podobno se zdaj dogaja v Trstu. Na vabilo združenja Hangar Teatri se je namreč začel niz dogodkov, s katerimi želijo organizatorji pripraviti kandidaturo Trsta za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2033.

Projekt še v zametkih

Postavlja se sicer vprašanje, ali je to sploh izvedljivo. Kot je povedala Marta Pari, predsednica odbora za Trst 2033, so vsako leto za EPK razglašena tri mesta, za katera komisija meni, da bi lahko kultura v njih imela transformativno vlogo. Države, ki lahko vsako leto kandidirajo svoja mesta, so določene že vnaprej; tako že zdaj vemo, da bodo za leto 2033 izbrana po eno mesto iz Italije, Nizozemske in izven EU.

Trenutno je za Italijo uradno prijavljen samo Turin, organizatorji Hangar Teatri pa bi želeli prijaviti še Trst. Postopek se je začel že junija letos, ko se je vzpostavil organizacijski odbor, ki trenutno zbira informacije in odzive širše publike ter različnih kulturnih organizacij. Hkrati je bila o kandidaturi obveščena tudi tržaška občina. Trenutno je torej celoten projekt še v zametkih: kako ta začetna faza napreduje, so organizatorji pojasnili javnosti prejšnji ponedeljek, ko je v prostorih tržaškega krožka Krut potekalo peto od sedmih predvidenih informativnih srečanj.