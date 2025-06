Pretekli vikend zasegli tri vozniška dovoljenja

Tržaški policisti so minuli vikend izvajali poostren nadzor na Tržaškem. Posebej pozorni so bili na voznike, ki so morebiti vinjeni sedli za volan. Skupno so legitimirali 360 oseb, med njimi okoli 260 tujcev. Ustavili so tudi 90 vozil ter opravili nadzor trinajstih javnih obratov.

V sklopu akcije z imenom Alto Impatto so zasegli tri vozniška dovoljenja. Preizkus alkoholiziranosti je pri dveeh voznihkih pokazal, da sta imela v litru krvi med 0,51 a 0,8 gramov alkohola. En voznik pa je še globlje pogledal v kozarec, za volan je sedel z 0,81 do 1,5 gramov alkohola na liter krvi. Trem vinjenim voznikom so policisti zasegli vozniško dovoljenje. En voznik pa je padel na testu, ki preverja prisotnost drog v telesu. Zdravnik policije mu je odvzel bris sline, ki je pokazal, da so v telesu prisotne sledi mamil.