Pretep se je končal v krvi

Karabinjerji s postaje v Ulici Hermet so včeraj okoli 21.30 prihiteli k Stari mitnici, kjer so se sprli trije državljani Afganistana. 22-letni moški z dovoljenjem za prebivanje v Italiji, stari znanec varnostnih organov, je opazil prijatelja, ki se je prepiral s 30-letnim moškim. Ko se je 22-letnik približal, da bi pomiril strasti, je začel 30-letnik teči za njim z nožem v rokah. Ko ga je dohitel, ga je zabodel v zadnjico. Prihiteli so reševalci službe 118, ki so poškodovanega tujega državljana odpeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico. Tudi 30-letni napadalec je potreboval zdravniško pomoč, saj je utrpel lažje poškodbe zaradi udarca s steklenico. V obeh primerih je šlo za lažje poškodbe, moška nista v smrtni nevarnosti. Kljub temu sta si prislužila ovadbo zaradi povzročitve telesne poškodbe.