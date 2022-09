Pretepel ga je zaradi tetrapaka

Karabinjerji iz Barkovelj so na avtobusu, ki je vozil v Romunijo, prestregli moškega na begu. Zaprosil jih je, če lahko izstopi, da bi pod luninim sijem popil nekaj vina iz tetrapaka. Ker se jim je njegovo obnašanje zazdelo sumljivo, so preverili osebne podatke in ugotovili, da gre za 54-letnega romunskega državljana, ki mora prestati dve leti in 10 mesecev zaporne kazni.

Pred leti je v zavetišču pretepel moškega, ki mu je iz rok pobral ravno tetrapak z vinom. S pestjo ga je močno udaril v obraz, zaradi česar je moral poiskati pomoč na urgenci. Prišlo je do sodnega postopka, toda za štiriinpetdesetletnikom so se izgubile vsakršne sledi. Karabinjerji iz Barkovelj so ga aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.