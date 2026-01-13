Pretovorjenih zabojnikov je bilo lani 160 tisoč manj

Ladijski pretovor v tržaškem pristanišču je lani dosegel 60 milijonov ton, kar je za malenkost več kot v letu 2024 (+0,7 %), je včeraj sporočila pristaniška uprava. Kot so izpostavili, rast prihodkov v preteklem letu temelji predvsem na večjem pretovoru surove nafte na pomorskem terminalu SIOT, kjer je bilo raztovorjenih skoraj42 milijonov ton (+4,4 %). Rast je dosegel tudi ro-ro promet, razložili oz. naložili so tudi več vlakov in vagonov. Popolnoma drugačna je kontejnerska statistika. Lani so pretovorili za kar 19 % manj zabojnikov, vzrok za padec kontejnerskega prometa pa predstavlja konec zavezništva med ladjarjema MSC in Maerks. Slednji je spomladi posle preusmeril proti Reki.

Na kontejnerskem terminalu so lani pretovorili malo več kot 681 tisoč kontejnerskih enot, kar predstavlja 19 % manj kot leto prej. V konkretnih številkah to pomeni 160 tisoč kontejnerskih enot manj (leta 2024 so registrirali 841 tisoč TEU), kar je še več od tistega, kar so sredi lanskega leta napovedovali. Pričakovali so, da bodo do konca leta pretovorili približno 100.000 zabojnikov manj, kot so jih leto prej. Več kot očitno je torej, da je selitev Maerska s sedmega pomola na novi terminal na Reki močno oškodovala Trst. Danski ladjar je sicer iz Trsta preselil predvsem »transhipment«, torej pretovor kontejnerjev z večjih matic na več manjših kontejnerskih ladij, ki zabojnike potem prevažajo v manjša pristanišča (na primer v Benetke in Ancono). Maersk je namreč v Trstu opravljal velik delež svojega tovrstnega pretovora z ladij na ladje.