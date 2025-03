Prevedli so zgodbe malih pacientov

V knjigi je zbranih deset zgodb, ki jih je prostovoljcem društva ABC Bambini chirurgici pripovedovalo ravno toliko malih pacientov pediatrične bolnišnice Burlo Garofolo. Delo z naslovom Nella foresta veramente scura je po novem, po zaslugi dijakov Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana, dobilo tudi slovenski prevod. Mlade prevajalce je pri delu vodila profesorica Maja Smotlak, knjigo z naslovom V zelo zelo temnem gozdu so pretekli četrtek predstavili na oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu.

V šolskem letu 2020/21 so dijaki tedanjega drugega letnika smeri kemija, materiali in biotehnologije sprejeli drzen izziv: lotili so se prevajanja serije zgodb, polnih nenavadnih, zanimivih in izjemno originalnih literarnih likov, zapletov ter zasukov. Zgodb, ki se utegnejo poroditi edinole iz bujne otroške domišljije.

Zgodbe pa so tudi nabite s pomenom, v sebi nosijo globoko simboliko, saj so jih pripovedovali otroci, ki so prestali na desetine kirurških posegov in več mesecev prebili v ambulantah in bolniških sobah, pri čemer so jim stali ob strani prostovoljci dobrodelnega društva ABC Bambini chirurgici, ki že 20 let podpira male paciente in njihove starše.

»Dijaki so odkrivali najbolj prefinjene lastnosti slovenskega in italijanskega jezika. Pri prevajanju je bil eden izmed ciljev ta, da ohranimo pristen otroški značaj teh pripovedi,« je povedala urednica knjižice, ki jo je v samozaložbi izdal kar zavod Stefan. Zahvalila se je tudi profesoricama Vilmi Purič in Alenii Zobec, ki sta dijakom pomagali pri literarnem ustvarjanju. Za ilustracije pa je poskrbela umetna inteligenca. Dijaki so pod vodstvom profesorja Marka Verrija knjižico opremili z risbicami, ki se lepo podajo k pripovedim. Dijaki pa so posneli in zmontirali tudi knjižne video napovedi.

Dijaki so v četrtek tudi prebrali nekaj odlomkov zgodb malih pacientov. Med njimi je Francescova zgodba o malem levčku Leu, ki ga kot mladiča v savani napadejo hijene in mu na trebuščku pustijo brazgotino. Leo se kasneje izgubi v prostrani savani, spozna gepardko Ghepi in si z njo ustvari družino. Nekega dne pa ga oče lev vendarle najde, prepozna ga ravno po brazgotini na trebuhu, podobni tisti, ki otrokom ostane po kirurškem posegu.