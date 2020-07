Preživel je udarce hrvaške policije

Pred mesecem dni je britanski The Guardian razkril nasilje, ki naj bi ga hrvaška policija izvajala nad migranti in prosilci za azil: v javnost so pricurljale zgodbe, da naj bi jih hrvaški policisti pretepali, mučili in jih po glavi barvali s sprejem. Na nezavidljivem seznamu držav, ki kršijo človekove pravice, se je poleg Hrvaške pred časom znašla tudi Slovenija, kjer naj bi policija migrante vračala, ne da bi lahko ti zaprosili za mednarodno zaščito.Ravnanje slovenske, predvsem pa hrvaške policije je na lastni koži doživel tudi Naveed Hussain, 23-letni državljan Pakistana, ki je v Trst po balkanski poti prispel oktobra lani. Naveed, ki prihaja iz Kasurja, mesta v provinci Pandžab na zahodu države (na meji z Indijo), je bil v Italiji deležen azila. Je gost konzorcija ICS, preživlja pa se z raznašanjem hrane pri podjetju Uber Eats.

Kateri je bil najhujši trenutek na vaši poti?

Na poti iz Bosne proti Italiji smo hodili ob železniških tirih, bilo nas je okrog 50. Med potjo so me s sedmimi sopotniki poslali v izvidnico, da bi preverili, ali je kje v bližini policija. Naenkrat sem od daleč slišal kričanje. Šest prijateljev se je vrnilo, da bi preverilo, kaj se dogaja, meni in kolegu pa so naročili, naj počakava. Ker dobrih 20 minut nikogar ni bilo nazaj, sem se odločil, da se vrnem in preverim, kaj se je zgodilo. Ob vrnitvi me je čakal strašen prizor: na tleh je ležal mlad moški, iz ust pa mu je brizgala kri. Preveril sem srčni utrip in ugotovil, da je mrtev. Kasneje sem izvedel, da se je fant sprl z drugim migrantom, ki ga je s polenom udaril po glavi in ga ubil.