Gasilci so ponoči z reševalnim gumenjakom posredovali pri Brojnici, kjer je moškega obšla slabost. Prispeli so tudi reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Naložili so ga na posebno nosilo. Njega in reševalce so nato z gumenjakom prepeljali do portiča, kjer ga je v bližini pričakalo reševalno vozilo. Na kraju so mu nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali v bolnišnico.