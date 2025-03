Pri Ferlugih zapeljala na gozdno stezo in pristala na strehi (video)

Reševalci službe 118, tržaški gorski reševalci, gasilci in lokalni policisti so okrog 14.40 posredovali pri Ferlugih, kjer je 76-letna voznica fiata panda iz še nepojasnjenih vzrokov zapeljala na ozko in neprevozno gozdno stezo, ki pelje proti kampu Obelisco, ter nato pristala na strehi. Na interventno telefonsko številko za klice v sili 112 je poklical mimoidoči kolesar, ki je opazil prevrnjeni avtomobil. Voznico so potegnili iz avtomobila, nato so jo reševalci prevzeli v oskrbo in jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje je resno, bila je v nezavesti.