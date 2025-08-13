Pri Fernetičih bodo za mejne kontrole uredili dva pasova

»Včasih potrebuješ ženske, da rešijo probleme.« S tem stavkom, ki ga je bilo danes slišati v betonski puščavi logističnega središča Interporto pri Fernetičih, bi lahko opisali trenutno napredovanje iskanja rešitev za mejni prehod, ki bo od prihodnjega ponedeljka, zaradi zaprtja hitre ceste H4 med Razdrtim in Vrtojbo, pod posebej močnim udarom zlasti tovornega prometa. Med današnjimi sestanki sta namreč deželna odbornica Cristina Amirante in centralna direktorica za infrastrukturo Magda Uliana repentabrski županji Tanji Kosmina izrazili pripravljenost, da dežela po nujnem postopku uredi najbolj dotrajane dele Fernetičev.

Projekt predvideva dva sklopa, ureditev ceste, ki pelje od Interporta proti avtocestnemu priključku, in celostno popravilo ploščadi na meji, kjer so policisti do nedavnega opravljali obmejne kontrole. Najbolj nujna, so se sicer med ogledom strinjali navzoči, je vsekakor ureditev ceste. To cesto, ki je v prvem, približno tristo metrov dolgem odseku, v lasti Občine Repentabor, je pred nekaj meseci že deloma dala zakrpati Enota deželne decentralizacije (EDR) Trst, saj je prometna policija odredila njeno zaprtje zaradi lukenj. Ostala je namera po temeljitejših popravilih, napočil pa je trenutek, ko se teh ne da več odlašati.

Po opravljenih delih bodo uredili dva pasa za kontrole. Za avtomobile bo na mejnem prehodu rezerviran levi, prehitevalni pas. Od tam bodo pot nadaljevali za slab kilometer po deželni cesti 58 v smeri Opčin, kjer bodo zavili desno proti tovornemu terminalu Interporto, od tod pa po že omenjeni povezovalni cesti proti avtocestnemu priključku. Dejansko sta torej predvideni dve ločeni poti, kar bo, zagotavljajo policisti, omogočilo hitrejši pretok prometa.