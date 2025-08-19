Pri Fernetičih petkilometrska kolona tovornjakov

Vse kaže, da se bodo na nekdanjem mejnem prehodu pri Fernetičih še naprej vile dolge kolone tovornjakov in avtomobilov. Tako je tudi danes, na drugi dan zaprtja vipavske hitre ceste H4, zaradi česar so tovorni promet iz Slovenije proti Gorici preusmerili preko Fernetičev.

Vrsta je trenutno dolga vsaj pet kilometrov, kolona tovornjakov se vije vse do avtocestnega predora Tabor pri Sežani. Ravno tako danes že drug dan zapored promet upočasnjen na avtocestnem priključku pri Moščenicah v smeri Benetk, koder vozijo tudi tovornjaki na poti v Gorico. Tudi na mejnem prehodu pri Colu je promet otežen zaradi usada na tamkajšnji pokrajinski cesti.