Pri Fernetičih se je popoldne stanje poslabšalo

Prvi dan zapore slovenske hitre ceste H4 med Razdrtim in Vipavo ter posledične preusmeritve tovornih vozil preko mejnega prehoda pri Fernetičih je po pričakovanjih minil tudi v znamenju dolgih vrst in upočasnitev v prometu.

Čeprav je dopoldne kazalo, da pri mejnem prehodu, kjer na italijanski strani tudi poteka izvajanje kontrol zaradi zamrznitve schengenskega sporazuma, ne bo prišlo do večjih težav, se je v prvih popoldanskih urah promet na slovenski hitri cesti proti Fernetičem zgostil. Zvečer so nastale do deset kilometrov dolge kolone tovornjakov in avtomobilov. Med avtomobili je bilo opaziti tudi veliko tujih registrskih tablic, saj se v teh dneh med drugim množično premikajo turisti.