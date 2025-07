Pri Fernetičih začeli s popravljanjem cestišča in asfaltiranjem

Vozniki, ki se v teh dneh iz Sežane oziroma s slovenske avtoceste zapeljejo v Italijo, na mejnem prehodu Fernetiči naletijo na novost. Nič več jim ni treba zavijati desno, na asfaltno ploščad in tam vijugati med globokimi luknjami na cestišču.

Promet je sedaj speljan naravnost po cestišču. Desno, na nekdanjem parkirišču pa so zabrneli stroji, delavci z njimi prenavljajo dotrajano asfaltno podlogo. Ko bo del tam konec, bodo uredili tudi cestišče, po katerem vozila iz Slovenije pripeljejo v Italijo.

»Birokratske zaplete so tržaška prefektura in drugi akterji, ki so pristojni za upravljanje in vzdrževanje območja, uspešno rešili in dela na cestišču so se lahko začela,« je za Primorski dnevnik povedala županja Občine Repentabor Tanja Kosmina.

Glavna ovira za vzdrževalna dela je bilo lastništvo cestnega odseka, na katerem je speljana meja med državama. Območje je nekoč pripadalo konzorciju, ki je upravljal bližnji tovorni terminal, po zapletenem postopku so lastništvo sedaj prenesli na Agencijo za javno dobro. Družba Anas je tako, kot dogovorjeno, lahko začela s popravljanjem cestišča in asfaltiranjem.