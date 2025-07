Pri Fernetičih zasegli več kot 4500 ponarejenih izdelkov luksuznih znamk

Finančni policisti so na nekdanjem mejnem prehodu pri Fernetičih na tovornjaku s priklopnikom, ki je prispel iz Romunije, odkrili in zasegli več kot 4500 ponarejenih artiklov luksuznih modnih znamk. Tovor je bil namenjen v Španijo. Med raznovrstnim blagom, ki ga je tovornjak zakonito prevažal, so bili skriti ponarejeni izdelki znanih logotipov, kot so Adidas, Nike, Burberry, Hermes, Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, Fendi, Gucci, Hugo Boss, Louis Vuitton, Moncler, Prada, Stone Island, Versace, Miu Miu, Casablanca, Loewe, Audi, Red Bull, Harley Davidson, C.P. Company, Honda Repsol, Alexander Mc Queen, Lacoste, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfield, Celine, Under Armour, Kenzo, Moschino, Yves Saint Laurent. Na črnem trgu bi bili donesli več kot milijon evrov nezakonitega dobička.

Preiskava, ki jo vodi tržaško državno tožilstvo, se še nadaljuje.