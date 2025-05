Pri Gabrovcu rase cvetje, kakršnega tradicionalne cvetličarne nimajo

Vpadljive in mogočne bele, rožnate in še temnejše potonike, »take posebne, za zbiratelje«, rožnati navadni kokalj oziroma enoletni žitni plevel, modri glavinci, anemone, delfinium, lan, angleške vrtnice, kumina z modrimi in belimi cvetovi, pa še dišeči grah, spontano gozdno cvetje in travice. Malo cvetno morje se ponosno bohoti na njivi ob robu Gabrovca. 34-letna Jagoda Castellani si je tam uredila namreč svoj raj - cvetlično kmetijo.

S cvetjem je od vedno neločljivo povezana, saj ima mama cvetličarno na Opčinah, kjer je tudi sama delala, v zadnjih letih pa je ubrala drugo pot. Tako, ki jo razveseljuje. »Mama me je vpeljala v to, pomagala sem ji in bilo mi je všeč. Kasneje sem se posvetila izključno cvetnim aranžmajem za poroke, zaradi česar sem posadila prve potonike. Ko sem postala mama, je moralo cvetje počakati. Medtem sicer nisem mirovala: tu pa tam sem kaj posadila, bolj za igro. In ugotovila sem, da mi je všeč, da me sprošča, da mi ni v breme, kljub težavnostim,« je zaupala med našim obiskom. In v Gabrovcu, kjer živi nona in kjer je dejansko tudi sama preživela otroštvo in mladost, je v obdobju pandemije nekaj vzklilo, danes pa raste in klije. »Letos je prvo leto, kar je zraslo več vrst cvetja. Lani sem zamudila, nisem poznala obdobja setve, veliko je deževalo.«

Pri gojenju cvetja je Jagoda dejansko samouk. Veliko bere zadevno literaturo, zlasti ameriško, kjer so cvetlične farme razširjene že dvajset let. »Mikroklima pa je moja, tako da se preizkušam, eksperimentiram in ugotavljam, kaj bi bilo najboljše zame. Velikokrat zgrešim, napake pa mi koristijo, saj se iz njih lahko učim,« je povedala nasmejana sogovornica. »Gojim cvetje v ritmu narave, vse je tu živo. Cvetje, ki tu raste, je tako, ki ga tradicionalne cvetličarne nimajo, saj ne prenaša transporta in hladilnikov: ali se ga proda v roku 7 dni ali ne zdrži.« Enkrat na teden se odpelje tudi v mesto in dostavlja posameznikom ali cvetličarnam, a samo takrat, ko je cvetja dosti.