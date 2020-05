Pri Gorjanskem zapore ni več

Še ves dopoldan je kazalo, da bo treba na odprtje mejnega prehoda Gorjansko še nekoliko počakati, pa se je v popoldanskih urah slika kar hitro spremenila. Železnih zapor in vseh prometnih znakov, ki so jasno kazali, da je prehod zaprt tako za vozila kot za pešce, naenkrat ni bilo več. Cesta je bila znova prevozna, le avtomobil slovenske policije je bil parkiran na enem delu vozišča, tam, kjer je nekoč bila postavljena slovenska rampa. Iz njega je takoj stopil policist, da bi preveril, kaj želimo. Da samo preverjamo, ali se vladne uredbe izvajajo, smo pojasnili, on pa nam je pokazal na prosto pot. »Se, se. Pristojno cestno podjetje je popoldne umaknilo zaporo in sedaj se lahko upravičenci peljejo tu skozi,« je povedal.

