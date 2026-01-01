Pri Mačkoljah prvi gozdni požar leta 2026 (video)

Prvi gozdni požar v letu 2026 se je vnel že okoli 2.45 ponoči 1. januarja, ko so zaradi plamenov na gozdnatem območju nad Mačkoljami v občini Dolina po posredovanju civilne zaščite morali posredovati tržaški poklicni gasilci in dve ekipi gasilcev prostovoljnega društva Breg. Zgorelo naj bi približno pol hektarja gozda, sanacija pogorišča pa je trajala celo jutro zaradi težko dostopnega terena. Vzroke požara še preiskujejo, glede na to, da se je vnel na silvestrski večer, ni izključena možnost, da bi ogenj povzročila uporaba pirotehničnih sredstev.