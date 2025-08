Pri Malem Krasu iskali sedmerico mladih izletnikov

Včeraj zvečer je na območju vrha Mali Kras v dolinski občini od 21.20 potekalo reševanje sedmerice mladih izletnikov iz Milana, ki jih je zajela tema in ni več našla poti proti dolini Glinščice. Skupina je poklicala na telefonsko številko za klice v sili 112. Njeni člani so bili stari od 18 do 20 let, na pot so krenili približno ob 18. uri, so danes sporočili.

Ko so jih gorski reševalci in gasilci našli, so vsi bili v dobrem zdravstvenem stanju. Pospremili so jih do Boljunca, kjer je sedmerica parikrala svoje avtomobile.