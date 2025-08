Gasilci in jamarski reševalci so včeraj popoldne pri Mavhinjah rešili kozo, ki je padla v tamkajšnjo jamo. Prestrašeno, a še čilo žival so zavarovali s pasom ter jo dvignili na površje. Čeprav je zdrsnila petnajst metrov globoko, srečnica ni utrpela poškodb. Po reševanju, ki je trajalo približno dve uri, so jo predali lastnici, ki jo je odpeljala nazaj na pašnik.