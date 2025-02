Pri Miljah zasegli odlagališči s 67 vozili

Tržaški finančni policisti so zasegli diviji odlagališči na območju občine Milje. Tam je podjetje, ki trguje z vozili, zapustilo 67 prevoznih sredstev, ki so bila v zelo slabem stanju. Nekatera so bila prekrita z bujnim zelenjem, kar pomeni, da so bila zapuščena več let. Odgovornega so ovadili, ker je brez dovoljenja shranjeval nevarne odpadke.

Finančni policisti so pojasnili, da so bila vozila brez vseh ključnih delov. Podjetje ni odstranilo plastike, stekla in ostanke odpadnega olja, kar ogroža okolje, zlasti tla in pozemne vode ter zdravje tako ljudi kot živali.