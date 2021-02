Danes ob 14. uri je osemdesetletna voznica blizu miramarskega predora v smeri proti Grljanu izgubila nadzor nad vozilom in trčila v obcestno ograjo, pri čemer je bila poškodovana. Reševalci so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, na mestu pa so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter lokalni policisti, ki preiskujejo njene vzroke. Promet je bil nekaj časa oviran.