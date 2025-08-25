Pri njem so našli teleskopski pendrek

Tržaški karabinjerji so v preteklih dneh v sklopu izrednega nadzora v Trstu in okolici aretirali in ovadili serijo ljudi, ki so tako ali drugače kršili zakon. Pri njih so našli prepovedane droge, prepovedano orožje, zasačili so tudi več ljudi, ki niso spoštovali odredbe DACUR o prepovedi zahajanja na določeno območje ter izsledili nekaj moških, ki naj bi se nasilno vedli do partnerk in bližnjih sorodnikov.

Karabinjerji so aretirali italijanskega državljana, rojenega leta 1987, ker naj bi se dalj časa nasilno vedel do svojih starejših staršev. Ovadili so tudi 29-letnega državljana Kosova, pri njem so namreč našli 65 centimetrov dolg teleskopski pendrek.

Dvajsetletni Italijanski državljan in 21-letnidržavljan Senegala sta si prislužila ovadbo zaradi neupoštevanja odredbe DACUR. Karabinjerji so ju zalotili na območju, na katerem se ne bi smela nahajati. Obenem so karabinjerji pri petih ljudeh, enem italijanskem državljanu in štirih tujcih, našli manjše količine prepovedanih drog.

46-letnega Italijanskega državljana so aretirali, ker bi moral biti v priporu v zaporu, tržaški preiskovalni sodnik je zanj namreč odredil pripor zaradi domnevnega nasilja, ki ga je moški izvajal nad partnerko in to tudi ob prisotnosti svojega otroka. Na meji s Slovenijo pa s karabinjerji na avtobusu, ki je bil namenjen v Španijo, aretirali 33-letno romunsko državljanko. Ženska bi morala prestajali sedem in pol let dolgo zaporno kazen zaradi ropa in vloma v stanovanje leta 2019. Obsodilo jo je sodišče v kraju Locri v Kalabriji. Karabinjerji so jo odvedli v tržaški zapor.

Karabinjerji so opravili tudi pregled gostinskega lokala v Ulici Settefontane v Trstu. Lastniku so izdali kazen v višini 3000 evrov, ker ni spoštoval higienskih predpisov. Kvestorju so tudi predlagali zaprtje lokala, v katerem so karabinjerji naleteli na petnajst strank, enajst od teh jih je imelo že opravka z roko pravice.