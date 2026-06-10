Pri prenovi mostov se morajo prilagajati plimi in oseki

V samem središču mesta, le nekaj korakov stran od osrednjega Velikega trga, že nekaj tednov poteka obsežna obnova dveh zgodovinskih mostov - Belega in Zelenega mostu. Projekt, vreden približno dva milijona evrov, izvaja družba Brussi Costruzioni iz skupine Grigolin v okviru programa izrednega vzdrževanja mestne infrastrukture.

Dela so v teh tednih prešla v najintenzivnejšo fazo. Predvidena je popolna odstranitev in ponovna izgradnja obeh mostov, skupaj z obnovo nosilnih konstrukcij, komunalnih vodov, tehnoloških sistemov, pločnikov, ograj in javne razsvetljave. Namen posega je zagotoviti sodobnejšo, varnejšo in učinkovitejšo prometno povezavo.

Posebnost gradbišča je njegova tesna odvisnost od morskega plimovanja. Nove temelje namreč gradijo pod gladino morja, zato morajo izvajalci delo vsakodnevno prilagajati ritmu plime in oseke. Med oseko lahko ekipe neposredno izvajajo gradbena dela na konstrukcijah, medtem ko je ob visoki plimi za zahtevnejše posege potrebna pomoč posebej usposobljenih potapljačev.

Zaradi teh okoliščin so najugodnejše razmere pogosto ponoči in v zgodnjih jutranjih urah, ko je morska gladina najnižja. Organizacija gradbišča zato zahteva natančno načrtovanje in veliko prilagodljivosti.