Pri prenovi nekdanjega sejmišča vendarle nekaj novosti

Po birokratskih zapletih, diplomatskih spodrsljajih občinskega odbora in zavlačevanju s strani zasebnega investitorja se zdi, da se projekt prenove nekdanjega sejmišča vendarle premika. Včeraj se je arhitekt Francesco Morena, ki ga je avstrijska družba MID, ki jo vodi koroški nepremičninski mogotec Walter Mosser, pooblastila za prenovo območja, v Mestni hiši srečal z občinskimi funkcionarji in pristojnim za urbanizem v Dipiazzovi upravi Michelejem Babudrom.

Udeleženci so uskladili še zadnje nejasnosti, ki zadevajo prostorsko ureditev, odbornik Babuder pa je nakazal, da bo poslej »pela druga muzika« in da bo budno spremljal potek dogodkov. Določil je tudi nov datum srečanja. S predstavniki avstrijskega investitorja se bo ponovno srečal 15. julija. Še pred tem naj bi bilo nekdanje sejmišče tema izrednega občinskega sveta. Do tega naj bi prišlo na zahtevo levosredinskih opozicijskih strank, na sporedu pa naj bi bi bil 20. junija.

Odbornik Michele Babuder je srečanje ocenil kot konstruktivno. Kot je povedal, so projektnim predstavnikom investitorja predložili še nove smernice za načrtovanje prostorske ureditve (PZI). Nad potekom sestanka je bil zadovoljen tudi arhitekt Francesco Morena, ki nam je po telefonu dejal, da bodo PZI pripravili do začetka julija. Če bo šlo vse po načrtih in če ne bo zapletov z dovoljenji, bi lahko z rušenjem objektov začeli do konca leta. Nato bi lahko začeli z gradnjo trgovskega centra.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.