Pri Proseku se je na avtocestnem priključku pokvaril tovornjak

Na avtocestnem priključku med Trstom oziroma Fernetiči in Moščenicami prihaja v tem trenutku zaradi pokvarjenega tovornjaka v smeri Benetk do nevšečnosti za udeležence v prometu. Tovornjak namreč onemogoča prevoznost v smeri Benetk, zato preusmerja osebje družbe Anas udeležence v prometu preko izvoza Prosek in deželne ceste 35 do priključka Zgonik, kjer se lahko vrnejo na avtocestni priključek. Iz Anasa so Primorskemu dnevniku razložili, da računajo na to, da bodo v kratkem času premaknili tovornjak.