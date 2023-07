Pri Proseku se je prevrnil avtomobil

Na pokrajinski cesti št. 1 pri Proseku se je popoldne okoli 16.15 prevrnil avtomobil znamke Subaru XV. Do nesreče je prišlo v bližini parka s srnjaki na cesti, ki Prosek povezuje z Božjim poljem. 67-letni voznik iz devinsko-nabrežinske občine je izgubil nadzor nad vozilom, trčil v suhi zid ob cesti in se prevrnil na bok. Zaradi nesreče so cesto zaprli v obe smeri. Posredovali so gasilci, ki odstranjujejo vozilo in steklo na cestišču ter redarji in karabinjerji, ki urejajo promet. Reševalci službe 118 so poškodovanega voznika prepeljali na zdravljenje v bolnišnico, njegove poškodbe niso hude.