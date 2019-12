Pri Rabujezu v bližini nekdanje meje je ponoči malo pred 1. uro zagorela zapuščena hiša. Posredovali so miljski in koprski gasilci, ki so požar uspeli pogasiti. Ogenj je zajel del zunanjih prostorov, prvo nadstropje in streho. Gmotna škoda je velika, vzroke požara pa še preiskujejo. Na kraju so bili tudi policisti iz Rabujeza.