Pri Rabujezu zasegli tono rib

Tržaška obalna straža je v nedeljo popoldne pri nekdanjem italijansko-slovenskem mejnem prehodu Rabujez-Škofije zasegla tono rib. Tovornjak je živila prevažal v Italijo, voznik pa ni imel ustrezne dokumentacije, ki bi omogočila njihovo sledljivost. Gre za 425 kilogramov morskih krulcev oz. lastovk, 515 kilogramov osličev in 21 kilogramov raž. Vozniku so nasolili 1500 evrov globe. Ribe je podjetje iz Splita prodalo nekim grosistom iz srednje Italije, tržaška obalna straža pa jih je zasegla; če se bo izkazalo, da so užitne, jih bodo namenili kaki dobrodelni ustanovi.