Pri Šentjakobskem trgu trčila motorno kolo in avtomobil

V križišču med Ulico del Pozzo in Šentjakobskim trgom sta danes okrog 15.30 trčila motor in avtomobil znamke Citroen. Starejši voznik avtomobila je zavijal iz Ulice del Pozzo v Ulico San Giacomo in Monte, pri čemer je zadel motorno kolo, ki je peljalo v isto smer. Mlajši voznik, ki je ob trčenju padel z motornega kolesa, se je lažje poškodoval in so ga prevzeli v oskrbo reševalci službe za nujno medicinsko pomoč 118. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.

Voznik avtomobila, ki se ni poškodoval, je povedal, da je iz Ulice Pozzo zavijal v Ulico San Giacomo in Monte previdno in počasi, ker je na omenjenem križišču vidljivost omejena. V tistem trenutku pa je pripeljal motorist, ki je prehiteval druga vozila, zato ga ni opazil in je trčil vanj. Mladega motorista so prepeljali v katinarsko bolnišnico. Promet v Istrski ulici in v Ulici San Giacomo in Monte je bil zaradi nesreče oviran.