Pri Stari mitnici avtobus zbil mlada pešca, dekle je hudo poškodovano

V zgodnjih popoldanskih urah, ob 14.20, se je na Trgu Stare mitnice zgodila huda prometna nesreča: nedaleč stran od prehoda za pešce pri nekdanji piceriji Pizza New je avtobus, ki je vozil proti Sv. Jakobu, zbil dva mlada pešca.

Po prvih ugotovitvah kaže, da naj bi pešca, gre za moškega in žensko, sestopila s pločnika izven prehoda za pešce. Takrat je mimo privozil avtobus in ju zbil. Mladoletno dekle je pri tem utrpelo hujše poškodbe – več zlomov in pretres možganov –, 18-letni fant je poškodovan, ni pa v življenjski nevarnosti. Oba so z rešilcem odpeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so dekle sprejeli z rdečo triažno kodo, fanta pa z rumeno.

Zaradi nesreče, po kateri je na kraj prišlo več reševalnih vozil, lokalna policija in karabinjerji, je pri Stari mitnici nastal zastoj. Med potniki avtobusa ni bilo poškodovanih.