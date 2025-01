Pri Sv. Ani v Trstu spet gorela parkirana avtomobila

Danes ponoči (v noči na soboto) sta v Ulici Paisiello pri Sv. Ani v Trstu okoli 3.30 gorela parkirana avtomobila. Gasilci so sporočili, da so takoj pridrveli na kraj in pravočasno pogasili požar. Ogenj se tako ni razširil na ostala bližnja vozila. Na prizorišču so bili tudi karabinjerji.

Vzrokov za požar še niso uradno utemeljili. V četrtek ponoči pa so približno ob isti uri v bližnji Ulici Gravisi že podtaknili požar, gorela sta ravno tako dva avtomobila. V preteklih mesecih so se neznanci na tem območju že nekajkrat znesli nad parkirane avtomobile in skuterje.