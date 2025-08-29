Pri Sv. Ivanu novi športni center skoraj nared

Na območju Svetega Ivana nastaja nov, sodoben športni kompleks, v katerem bodo športniki, rekreativci in šolarji lahko igrali košarko, odbojko in druge ekipne športe. Telovadnica v Drevoredu Sanzio naj bi bila dokončana konec oktobra, predvidoma novembra naj bi sprejela prve obiskovalce, so nam pojasnili na Občini Trst.

V sredo smo si ogledali živahno gradbišče in preverili, kako napreduje gradnja. Gradbinec, podjetje Virago iz Veneta, nam je zagotovil, da dela potekajo po načrtih in da bodo sredi septembra začeli polagati masiven parket, kar naj bi končali v roku dveh tednov. Delavcev, ki opravljajo zaključna obrtniška in instalacijska dela v novem športnem objektu v zadnjih tednih mrgoli. Pravzaprav je na gradbišču živahno vse od junija lani, ko se je začelo urejanje športne dvorane, o kateri se je leta in leta predvsem veliko govorilo in obljubljalo.

Pročelje je že nekaj časa končano in popolnoma drugačno, kot je bilo še pred nekaj meseci: več let je na nedokončani stavbi prevladoval beton, zaradi česar so jo poimenovali betonska kocka (ali tudi »cubone«). Zdaj so pročelje pobarvali z različnimi zelenimi toni, ki so v sozvočju s tamkajšnjim drevoredom, namestili pa so tudi grafične panoje, na katerih so upodobljena drevesa.