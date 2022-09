Pri Sv. Jakobu razkrinkali tolpo mladoletnikov

Lokalni policisti so ugotovili identiteto mladoletnikov, osumljenih nasilja in groženj v oteževalnih okoliščinah pri Sv. Jakobu. Preiskava, ki jo vodi državno tožilstvo na sodišču za mladoletne, se je začela po ovadbi dveh mater. Prvo je tolpa zmerjala in ji grozila z nožem pred mladoletnim sinom. Druga se je obrnila na sile javnega reda po nasilju, ki ga je bila deležna hči. Člani tolpe so ji namreč grozili in jo večkrat udarili.

Lokalni policisti, ki so bili občasno tudi v civilu, so v sklopu preiskave nadzorovali območje in so med drugim na družbenih omrežjih opazovali profile mladostnikov, ki se družijo z vrstniki pri Sv. Jakobu. Tolpo je izdala fotografija, ki jo je objavil eden od članov. Lokalni policisti so ga nekaj dni zasledovali, pri čemer so nato ugotovili še identiteto ostalih članov.

Tolpo so lokalni policisti izsledili na opuščenem nogometnem igrišču na Trgu delle Puglie, kjer so med drugim dobili potrditev, da so bili sumi upravičeni. Zasegli so med drugim nož, ki ga je skrival petnajstletnik, najstarejši v skupini in njen vodja. Ostali so bili stari manj kot 14 let. Lokalni policisti so petnajstletnika ovadili zaradi posesti noža. Preiskava se še nadaljuje.