Gasilci so okrog 14. ure posredovali v Ul. Don Giovanni Minzoni pri Svetem Vidu, kjer se je v bližini tamkajšnje cerkve ob stanovanjski hiši s številko 7 zagozdil tovornjak s priklopnikom. Na kraju so ugotovili, da se je znašel v brezizhodnem položaju in da voznik ne bo mogel sam iz zagate. Na pomoč so zato poklicali še gasilski žerjav, ki je dvignil zadnji del tovornjaka in ga zadostno premaknil, da je voznik nato lahko previdno odpeljal.