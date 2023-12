Pri Svetem Andreju podrl semafor

V Ulici Fiamme Gialle pri Svetem Andreju je okrog 12. ure voznik izgubil nadzor nad svojim avtomobilom toyoto yaris in silovito trčil v semafor, pri čemer ga je podrl. Mimoidoči so poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na kraju oskrbeli, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Kaže, da se ni huje poškodoval in da je bil vseskozi pri zavesti. Nastala pa je večja gmotna škoda. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki so urejali promet in preiskujejo vzroke nesreče.