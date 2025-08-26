Pri Svetem Jakobu vse več nelagodja

Stanovalci, trgovci in gostinci pri Sv. Jakobu bi si želeli boljšo kakovost življenja, a v trenutnih okoliščinah bo te želje težko uresničiti, saj soseska že več let doživlja transformacijo. Na slabše! Razpečevanje prepovedanih drog pod milim nebom. Tolpe mladoletnikov, ki obračunavajo med seboj. Na Trgu Puecher se je v zimskih mesecih neznanec znesel na izložbe kar treh lokalov in resno poškodoval steklo. Mimoidoči je pred avtomobilom ukradel zaboj z orodjem, medtem ko je delavec za hip stopil v lokal, ki ga je prenavljal. V Ulici della Guardia je neznani storilec ženski iz rok iztrgal telefon, v družbi še ene osebe pa na skuterju pobegnil. Ženska ni bila poškodovana.

To je le nekaj primerov kaznivih dejanj v zadnjih časih. Trgovci in gostinci okoli Trga Puecher so v en glas poudarili, da nimajo več občutkov prijetnosti, ki so jih imeli nekoč. Tamkajšnji prodajalec vin je bil decembra lani deležen vandalizma, neznanci so s topim predmetom udarili v stekleno izložbo, ki je počila po dolgem in po čez, stekla pa lastnik lokala še ni zamenjal, ker čaka, da mu škodo krije zavarovalnica. Zaupal nam je, da v 17-tih, kolikor ima to trgovino, nikoli ni doživel česa takega. Zanj bi bilo pomembno, da bi na tem območju opravljali poostreni nadzor.