Pri Sveti Ani pokopališče stoji že 200 let

Prvega avgusta daljnega leta 1825 so na takrat novem pokopališču pri Sveti Ani opravili prvi uraden pokop. Največje tržaško pokopališče, ki ga je načrtoval arhitekt Matteo Pertsch, torej letos praznuje okroglih dvesto let obstoja.

Ob visokem jubileju je Občina Trst pripravila program dogodkov, nekaj so jih sicer že izpeljali. Pobudo so predstavili včeraj v mestni hiši na Velikem trgu.

Tržaška občina je napovedala izdajo zbornika s prispevki, fotografijami in risbami, ki odstira zgodovinske in umetnostne posebnosti največjega mestnega pokopališča ter oblikuje tematske poti za obiskovalce. Obenem namerava izdati vodnik z zemljevidom, ki bo na voljo na vhodu na pokopališče in bo vseboval informacije o grobovih zgodovinskega in kulturnega pomena. Publikacijo bodo prevedli tudi v slovenščino in angleščino. Občina je tudi napovedala cikel vodenih ogledov pokopališča in zanimivih grobnic, informacije o tem kraju, kjer se spajata zgodovina in umetnost, pa bodo na voljo tudi na novi pokopališki spletni strani.

Tržaško pokopališče pri Sveti Ani je od junija letos tudi vključeno v atlas najbolj zanimivih pokopališč, ki ga izdaja italijansko združenje pokopaliških storitev Sefit Utilitalia. Občina pa si prizadeva tudi za pridobitev uradne oznake monumentalnega pokopališča na Ministrstvu za kulturo in vključitev kraja poslednjega počitka v evropsko mrežo ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), ki povezuje pomembna zgodovinska pokopališča po Evropi.

Dogodke in publikacije so zasnovali uslužbenci različnih občinskih služb, strokovnjaki iz Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine Furlanije - Julijske krajine ter podjetje AcegasApsAmga, ki upravlja s pokopališčem pri Sveti Ani. Kot so poudarili na predstavitvi dogodkov, je pokopališče kraj žalovanja in spomina, ampak tudi kraj, prežet z umetnostjo, kraj, ki priča o zgodovini Trsta in njegovih prebivalcih.