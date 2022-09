Pri Zabrežcu se je poškodoval pohodnik

Gorski reševalci in gasilci so danes zgodaj popoldne posredovali pri Zabrežcu, kjer se je poškodoval 51-letni pohodnik iz Erbe pri Comu, ki se je po gozdni stezi št. 15 spuščal proti koči Premuda v dolini Glinščice. Zdrsnil je in padel, pri čemer je utrpel domnevni zlom gležnja in ni mogel več hoditi. Na pomoč je poklicala pohodnica, ki je bila z njim. Na kraj so prispeli tudi reševalci službe 118. Moškemu so nudili prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga prenesli na cesto pri Zabrežcu, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo ob 13.30.