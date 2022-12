Pri zgoniški obrtni coni avtomobil podrl kolesarja

Reševalci deželne služe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes okrog 11.30 posredovali pri zgoniški obrtni coni, kjer je v križišču med nekdanjima pokrajinskima cestama št. 1 in št. 35, na cesti za Prosek, avtomobil podrl kolesarja. Moškemu, ki je obležal na tleh poškodovan, so na kraju nudili prvo pomoč, nato so ga prepeljali z reševalnim vozilom v katinarsko bolnišnico, kjer so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče, prispel je tudi zdravniški avtomobil.