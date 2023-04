Pričenjajo se prehranjevati zelo »zdravo« in obsesivno kontrolirati težo

Pandemija je pustila posledice pri otrocih in najstnikih tudi kar se tiče zdravega prehranjevanja. V tržaški pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo so opazili, da se je število deklet, ki so zbolele za anoreksijo, eksponentno povečalo. »V Burlu smo podvojili diagnoze te bolezni. Leta 2018 je bilo teh 13 odstotkov, leta 2022 pa je teh bilo kar 28 odstotkov,» je na srečanju Prehranjevanje v času otroštva razložila pediatrinja Chiara Zanchi. Včeraj ga je v poštni palači organiziralo združenje Mogli Medici Italiani. Na njem so zdravnice in nutricionistke, zaposlene v Burlu, spregovorile o problematikah in zdravju pri prehrani otrok in mladih.

»Motnje hranjenja so pri dekletih veliko bolj pogoste kot pri fantih,» je dejala Zanchi, čeprav so pri slednjih te običajno hujše. Problem anoreksije pa med drugim vidi v poznem diagnosticiranju in zdravljenju. »Po pomoč v bolnišnico pridejo ponavadi po 30 mesecih bolezni. Pri zelo mladih nekoliko prej, po približno 20 mesecih, a to vseeno pomeni, da se dekleta več kot eno leto ne prehranjujejo pravilno,» je pojasnila.

Za anoreksijo obstaja več alarmnih zvoncev. Dekleta običajno začnejo uživati vedno manj kalorij (tudi le 500 na dan, medtem ko bi jih morale več kot 2000), bojijo se, da bi povečale telesno težo, večkrat pa tudi trpijo za dismorfno telesno motnjo. Ob tem se začenjajo pojavljati prvi simptomi. Bolnice se pričenjajo prehranjevati zelo »zdravo«, s tem da iz svoje diete izločajo vedno več živil, predvsem maščob, dokler ne uživajo le nezabeljene zelenjave. Zelo veliko telovadijo (med pandemijo so trenirale doma tudi po dve uri na dan), obsesivno kontrolirajo težo in se gledajo v ogledalu.

V Burlu za ta dekleta skrbi multidisciplinarna ekipa izvedencev, med katerimi so tudi psiholog, pediater in nutricionist. »Najtežje je pridobiti zaupanje bolnih najstnic, saj dokler ne pridejo do nas, niti ne vedo, da nekaj ni v redu,» je pojasnila Zanchi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.