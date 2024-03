Priči trpke zgodovine obiskali Vilo Tomažič

Vila Tomažič v Ulici dei Porta je ena izmed zgodovinsko najpomembnejših slovenskih stavb v Trstu. Tabla, ki jo je dala postaviti Republika Slovenija, zdajšnja lastnica poslopja, pove marsikaj. »Dom družine, ki se je zaradi zvestobe, odpora, velikodušja in tragične usode vpisala v trajen spomin Slovencev.« Vila je bila namreč last družine Tomažič. Včeraj jo je po skoraj 80 letih prvič obiskala Daničina in Pinova sestrična Majda Colja. Slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc in soproga Zala Banov sta namreč v vilo prvič po prenovi povabila na obisk sorodnike Tomažičev.

»Vse je drugačno,« je ob prvem pogledu na vilo dejala Majda Colja, ki že vrsto let živi v Ljubljani. Majda je v hiši, ki so jo Tomažiči dali zgraditi v gornjem desnem kotu vrta Fride Engelmann, preživela nekaj let otroštva. Na vrtu vile, kjer so nekoč kokodakale kokoši, kot se je spominjala Danica Colja, se proti nebu še vedno steguje lipa, ki jo je posadil Pino. Majda Colja ima v svojem ljubljanskem stanovanju na Viču leseno jedilnico z luknjami izstrelkov, ki so ji odvzeli ljubljeno sestrično Danico. A o tem včeraj ni želela veliko govoriti.

Ime Pinove sestre nosi tudi sestrična Danica Colja, ki se je v vili Tomažič večkrat mudila kot gostja tete Eme. Nanjo se spominja kot na strogo gospo, pri kateri se je bilo treba vedno dobro obnašati. Vsekakor ima Danica veliko razumevanja za pokojno teto, saj Emi življenje ni prizaneslo. Spomnila se je »dejansko obveznih obiskov« tete, predvsem ob njenem rojstnem dnevu.