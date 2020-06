Pridobili bodo na kakovosti

V Sesljanskem zalivu se pripravljajo na svojevrstno kopalno sezono. Od kopališča Castelereggio do plaže Caravella se na polno paro posvečajo čiščenju ležalnikov, postavljanju senčnikov in razkuževanju še zadnjih kotičkov skupnih in zasebnih prostorov, da bo vse nared za prve obiskovalce.

Kopališča in gostinske lokale, razen kioskov na pločniku tik ob modrih parkiriščih, upravlja družba Servizio ricreativo di Sistiana, ki jo vodi Sergio Fari: »Novim no-covid ukrepom smo se hitro prilagodili, da bomo lahko našim obiskovalcem ponudili varno kopanje na sesljanskih plažah. Prostora nam ne manjka, zato smo brez večjih težav namestili senčnike in pri tem upoštevali predpisano razdaljo. Letos bomo lahko sprejemali manj ljudi in iz finančnega vidika sezono komajda izpeljali, a naša družba je solidna in bo težave premostila. Zaupam v obiskovalce in v njihovo dobro voljo: prepričan sem, da bodo predpise spoštovali, predvsem socialno distanciranje, ki je sicer tista človeška razdalja, ki si je vsi želimo, ko gremo na morje,« je še zaključil Fari.