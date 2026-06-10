Tržaško industrijsko cono bi do leta 2045 razogljičili

Tržaška občina s konzorcijem za gospodarski razvoj Coselag, Fundacijo CRTrieste, skupino Hera, družbama Capgemini in JustOnEarth ter Univerzo v Trstu je včeraj predstavila prve rezultate projekta Net Zero, s katerim želijo opredeliti energetske rešitve za razogljičenje tržaške industrijske cone do leta 2045.

Prve korake so te organizacije naredile že pred štirimi leti, ko so začele z načrtovanjem in nato z zbiranjem podatkov o vseh podjetjih, ki delujejo v industrijski coni. Območje si delijo tržaška, miljska in dolinska občina, na je 900 podjetij.

»Projekt je nastal med prvo energetsko krizo in je danes še bolj aktualen. Ciljamo na drastično zmanjšanje emisij CO2 s pomočjo naprednih tehnologij in iščemo prave strategije, s katerimi podpreti zeleno in konkurenčno gospodarstvo,» je včeraj povedala tržaška podžupanja Serena Tonel, »končni cilj je mestni sistem, ki stremi po popolni dekarbonizaciji.« Tonel je spomnila, da si za zeleni prehod prizadeva marsikatera družba, na primer mestni prevoznik Trieste Trasporti, ki je pravkar predal namenu svoj prvi večji sistem samostojnega napajanja električnih avtobusov.

Da je konzorcij Coselag pridobil novo orodje, ki bo kot strokovna podlaga pripomoglo k oblikovanju novih strateških načrtov in energetskega razvoja, je prepričana njegova predsednica Sandra Primiceri. Prav tako navezani na okoljsko zdravje so pri Fundaciji CRTrieste, ki podpira projekt. Včeraj jo je zastopal generalni sekretar Paolo Santangelo.