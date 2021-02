Prihodnji teden cepljenje osebja tržaške univerze

Prihodnjega 18. in 19. februarja bo od 8. do 20. ure potekalo cepljenje osebja Univerze v Trstu s cepivom Astra Zeneca proti okužbi z virusom covid-19. Novico je danes popoldne potrdil rektor univerze Roberto Di Lenarda, potem ko se je sprva govorilo, da bo cepljenje potekalo že ta konec tedna. Cepivo Astra Zeneca, namenjeno osebam med 18. in 54. letom oz. rojenim od 1. januarja 1967 naprej in pri dobrem zdravju, je namreč že prispelo v Furlanijo - Julijsko krajino, vendar je na zasedanju komisije za zdravstvo v okviru konference država-dežele prišlo do težav, tako da so potrditev prejeli komaj 11. februarja zvečer, ko je bilo prepozno, da bi organizirali cepljenje za ta vikend.

Cepilnih odmerkov je 1200: kot je povedal Di Lenarda, bodo cepili učno in neučno osebje, dalje osebje, ki opravlja doktorat oz. specializacijo ter pogodbene docente.

Vendar cepilna kampanja ne bo zadevala samo Univerze v Trstu, ampak tudi tisto v Vidmu ter tržaško Visoko šolo za napredne študije Sissa, poleg tega pa še državne in zasebne šole in otroške jasli ter višje tehnične zavode v Furlaniji - Julijski krajini, Jadranski zavod združenega sveta v Devinu, visoko poslovno šolo Mib v Trstu in šolo za izdelovalce mozaikov v Spilimbergu. Ciljno populacijo predstavlja okoli 30.000 pripadnikov osebja omenjenih ustanov. Deželna odbornika za zdravje in izobraževanje, Riccardo Riccardi in Alessia Rosolen, sta že odposlala zadevna pisma, v katerih med drugim ob poudarku, da je cepljenje vsekakor prostovoljno, pričakujeta, da bo pristop osebja množičen.