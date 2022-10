Prijeli moškega, za katerim je bila razpisana evropska tiralica

Karabinjerji so po večdnevnih opazovanjih v Trstu izsledili in aretirali 40-letnega poljskega državljana na begu, ki mora v zaporu prestati 2 leti, 6 mesecev in 28 dni. Za njim je bila razpisana evropska tiralica. Obsojen je bil zaradi kraje v oteževalnih okoliščinah. Leta 2016 je na Poljskem pokradel trgovino s športnimi artikli. Za njim so se nato izgubile vse sledi.

Pred razpisom mednarodne tiralice so moškega karabinjerji iz Nabrežine že enkrat ustavili in ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola v občini Devin-Nabrežina.

Prepeljali so ga v tržaški zapor v pričakovanju njegove izročitve poljskim oblastem.