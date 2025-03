Karabinjerji s Proseške Postaje, ki delujejo pod nabrežinskim poveljstvom, so pred nedavnim aretirali 45-letnika, ki je bil na begu devet let. Ustavili so ga na mejnem prehodu, medtem ko je z avtobusom potoval iz Španije v Romunijo. Romunski državljan je ob koncu leta 2015 bil del združbe, ki je kradla baker v Abrucih, so danes sporočili. Ponoči je vlamljal v objekte s sončnimi paneli in odnašal več sto metrov žic bakrenih žic. Preiskovalni sodnik iz L'Aquile mu je leta 2016 odredil hišni pripor, so še pojasnili.

Od tedaj se je stalno premikal po Evropi in ga niso nikoli uspeli izslediti. Po podatkih karabinjerjev se ni nikoli več vrnil v Italijo, državo je le večkrat prečkal, da bi odšel drugam.

Nabrežinski karabinjerji so v zadnjih mesecih prijeli 35 posameznikov na begu. Več kot polovico teh so legitimirali na avtobusih, ki so potovali v ali iz Slovenije, so še navedli.