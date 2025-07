Prijeli tudi drugega roparja igralnega salona v Ulici Giulia v Trstu

Karabinjerji so danes posredovali nekaj več podatkov o ropu, ki se je 16. junija zgodil v igralnem salonu NetWin Palace v Ulici Giulia v Trstu. Oropala naj bi ga 43-letnik kosovskega rodu in 40-letna Tržačanka, ki sta v preteklosti že zagrešila kazniva dejanja.

Ko je bila lastnica za trenutek nepozorna, se je ženska približala blagajni in pograbila približno 1500 evrov ter del vsote izročila svojemu partnerju, so pojasnili karabinjerji. Nato sta oba poskušala zapustiti prostor in pobegniti, vendar je to uspelo le moškemu. Tega so izsledili nekaj dni pozneje na njegovem domu, kamor se je vrnil po kratkem obdobju bega. Oba sta trenutno priprta v tržaškem zaporu.