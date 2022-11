Prijetno toplejši in očem privlačnejši Kulturni dom

V veži Kulturnega doma v Ul. Petronio je v sredo še vedno odmevalo topo udarjanje kladiva oz. temu podobnega orodja in slišati je bilo delavce, ki so se glasno menili in vztrajno nadaljevali še z zadnjimi deli. Od aprila potekajo namreč v prostorih, kjer domuje Slovensko stalno gledališče, obnovitvena dela. »V glavnem očem nevidna, saj smo v hiši zamenjali vse cevi za prezračevanje oziroma za gretje in hlajenje prostorov,« je povedal direktor gledališča Danijel Malalan med ogledom gradbišča, ki je tik pred koncem. Obiskovalci, ki bodo ob začetku sezone SSG (19. novembra) prestopili prag Kulturnega doma, pa bodo opazili še marsikaj drugega – v prvi vrsti kovinske ročaje na stopnišču ter čisto nove sanitarije. SSG je za dela potrebno pomoč v znesku 998 tisoč evrov prejelo iz Deželnega sklada za slovensko jezikovno manjšino.

»Še nekaj dni in bo vsega konec,« je namignil Malalan in pokazal na nove rešetke pri garderobi. Podobnih sedem so namestili tudi v veliki dvorani, točno pod odrom. Za njimi se razvija sistem cevi, ki so nameščene v pododrju oz. orkestrski jami, in bodo vsrkavale zrak, se pravi bodo topel zrak, ki se navadno zadržuje visoko pod stropom, vlekle nižje, v običajno hladnejše predele poslopja. »Na balkonu je bilo včasih neznosno vroče, medtem ko je bilo v veliki dvorani oz. v veži povsem obratno, se pravi skoraj mraz. Rešetke so bile prej nameščene le pod sedeži v dvorani, nove pa naj bi bile močnejše,« je obnovo utemeljil tehnični vodja v SSG Peter Furlan.

»Cevi, ki se jih ni dalo zamenjati, so delavci sanirali tako, da so jih premazali s smolo. Ker jih je treba redno čistiti, bo to na tak način šlo veliko lažje – z uporabo ultravijoličnih luči ali z robotkom. Če pomislimo, da so bile prej cevi iz mavca,« je ugotavlajl Furlan, ki je tako obnovo pripisal zlasti covidu.

Obnovili so tudi vse sanitarije, deset v celoti – tako tiste za obiskovalce kot tiste za ansambel.