Primorski dnevnik se je predstavil

Ob sveži izdaji časopisa, ki je v četrtek prvič prišel med bralke in bralce v novi preobleki, so se zbrali kolegi slovenskih in italijanskih medijev, pa tudi predstavniki stanovskih organizacij. V Novinarskem krožku je namreč potekala novinarska konferenca, ki sta jo ob uvedbi nove grafične podobe priredila Primorski dnevnik in njegov založnik DZP-PRAE.

Predsednik družbe Aleksander Koren je pojasnil, da je bila naložba v novo grafično podobo in nov računalniški sistem za urejanje vsebin nujna zlasti iz tehničnih razlogov. Dosedanji namreč ni več odgovarjal potrebam tiskane in spletne izdaje. Da se je podjetje odločilo najprej osvežiti tiskano izdajo, pa gre pripisati visokemu številu zvestih naročnikov, ki še danes najraje sežejo po papirnatem mediju.

Odgovorni urednik Igor Devetak se je zahvalil zaposlenim in sodelavcem za ves trud, ki so ga vložili v zahteven tehnični preskok.

Več v petkovi tiskani izdaji dnevnika.