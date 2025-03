Primorski dnevnik se pripravlja na 80-letnico

Prvo območno srečanje bralcev in naročnikov z Zadrugo Primorski dnevnik, uredništvom in upravo dnevnika Slovencev v Italiji ob njegovi skorajšnji 80-letnici, je v petek zvečer potekalo v Gregorčičevi dvorani v Trstu. Stanje na Primorskem dnevniku so predstavili predsednik zadruge Igor Kocijančič, Štefan Semen, prokurist podjetja DZP PRAE, ki izdaja Primorski dnevnik, in Igor Devetak, odgovorni urednik dnevnega časopisa Slovencev v Italiji.

»Po letu 1997, ko je bilo potrebno rešiti Primorski dnevnik in je bila ustanovljena zadruga, smo beležili masovno včlanjevanje. Zadnjih pet let pa se število članov niža,» je ugotavljal Kocijančič in dodal, da pa je v zadrugo še vedno včlanjenih 1750 ljudi, povečini Slovencev v Italiji.

»Med načrti uprave in uredništva je reorganizacija spletnega uredništva in posodobitev spletne strani Primorskega dnevnika,« je pojasnil odgovorni urednik časopisa Igor Devetak. Ob letošnjem okroglem jubileju, izhajati je začel 13. maja 1945, pa Primorski dnevnik junija v Gorici oziroma Novi Gorici prireja tudi skupščino združenja manjšinskih dnevnih časopisov Midas.